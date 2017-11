Un journaliste écarté lors d'un déplacement de Macron pour avoir posé des questions "perturbantes"

En déplacement à Lille, Emmanuel Macron s’est accordé un petit bain de foule devant les caméras des journalistes, dont ceux de l'émission C à vous sur France 5. Ces derniers ont essayé d'interviewer le chef de l'État sur la Une de Libération consacrée au "Président des riches", selon la formule de ses opposants, et les 65% des Français qui se sentent "perdants" avec les réformes du président de la République. Mais Emmanuel Macron n'était pas d'humeur à répondre à ces questions. "Je viens voir les Français, je ne viens pas commenter la presse. Ça ne m’intéresse pas", a-t-il lancé au journaliste de France 5. Et d'ajouter : "Si vous voulez votre formule… Je sais d’où je viens et où je veux aller".

Le journaliste revient cependant à la charge et demande à Emmanuel Macron si ces selfies et ce bain de foule servent à "redorer son image". Une question qui reste sans réponse et le journaliste est ostensiblement écarté par le service d’ordre présidentiel. "On ne peut pas poser de questions au président ?", demande le journaliste de France 5 à un policier. "Vos questions sont un peu perturbantes", lâche un des fonctionnaires des forces de l'ordre.