Un journaliste de l'AFP tué par balles au Mexique

Javier Valdez, pigiste de l'AFP a été tué par balles aujourd'hui au Mexique dans l'Etat de Sinaloa.Il était correspondant du quotidien La Jornada et de l'hebdomadaire Riodoce et a été assassiné lundi dans la ville de Culiacan, a annoncé à l'AFP une source judiciaire. Cette même source a précisé que "Ça s'est passé devant les bureaux de Riodoce Il a été attaqué à l'arme à feu" et que "les légistes sont sur places".

Javier Valdez est le cinquième journaliste mort depuis le début de l'année au Mexique. Le pays est classé 147e sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse 2017 de Reporters sans frontières.