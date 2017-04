Johnny Depp provoque l'hystérie à Disneyland en s'invitant dans l’attraction "Pirates des Caraïbes"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Une bouffée d'air frais pour l'acteur, qui a pu mesurer que son aura semblait toujours intact auprès du public. Car ses derniers temps, l'ancien compagnon de Vanessa Paradis était plutôt abonné aux une des magazines people qui se délectaient de ses frasques amoureuses et financières. Cette semaine, il a évoqué les accusations selon lesquelles il serait devenu incontrôlable dans une interview accordée au Wall Street Journal . "C’est mon argent. Si je veux acheter 15.000 dollars en coton par jour, ça me regarde !" s'est-il défendu.

Dans son costume de pirate loufoque et rock 'and roll, la star a provoqué l'hystérie des fans l'ayant reconnu.

Habillé comme le légendaire Capitaine Jack Sparrow, un de ses personnages les plus populaires, l'acteur a en effet débuté la tournée promotionnelle du prochain Pirate des Caraïbes : la vengeance de Salazar".

Voir le pirate imaginaire le plus célèbre de l'histoire en chair et en os ? Compliqué… mais pas impossible. Mercredi dernier, certains visiteurs du parc Disneyland, en Californie, ont eu la surprise de croiser un invité un peu particulier dans une attraction : Johnny Depp.

