JO 2024 : Emmanuel Macron joue au tennis en fauteuil roulant pour soutenir la candidature de Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Sport Steve Darcis écarte Denis Istomin et valide son ticket pour le 2e tour Steve Darcis (ATP 58) s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis d'Antalya, disputé sur gazon et doté de 439.005 dollars, dimanche en Turquie.

GP d'Azerbaïdjan: grosse montée de tension entre Vettel et Hamilton dans une course folle

En savoir plus

Je pense que Paris 2024 est un projet porté par tout le pays et par une équipe formidable. (...) Il est important d'envoyer le signal que le chef de l'Etat était au rendez-vous, car le pays est au rendez-vous", a déclaré sur France 2 Emmanuel Macron après avoir joué au tennis.

Paris organisait ce vendredi et samedi les Journées Olympiques, officiellement pour fêter l'anniversaire du CIO, mais surtout pour promouvoir la candidature parisienne aux JO de 2024. A cette occasion, Emmanuel Macron a joué au tennis, samedi sur le terrain installé dans la capitale, près du Pont Alexandre-III.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres