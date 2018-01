Jean-Pierre Foucault n'ira pas à On n'est pas couché : "Je ne vais pas au tribunal. Je ne suis pas maso"

Non, Jean-Pierre Foucault ne s'assiera pas dans le fauteuil des invités d'On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Il l'a expliqué ce samedi dans On refait la télé", l'émission d'Eric Dussart et Jade sur RTL.

"Je ne vais pas au tribunal. Je n'ai rien à me reprocher. Je ne suis pas maso, je ne vais pas quelque part pour me faire flageller. C'est clair et net. Je n'ai pas envie de donner du grain à moudre à des gens qui font un spectacle sur le dos d'autres personnes", a-t-il expliqué. L'animateur de TF1 a une autre vision de son métier : "Chez moi, quand je reçois quelqu'un, je ne reçois pas des gens que je ne peux pas supporter ! Ce n'est pas possible..." Pour lui, "la critique est bonne, quelle qu'elle soit" mais "systématiquement y aller pour se faire assommer, je n'ai pas envie".

Pour Jean-Pierre Foucault, "la télé n'est pas cruelle mais elle est irrespectueuse. Ce n'est pas bien. Et pourquoi pas baisser ou lever le pouce pendant qu'on y est ! On mettrait ça à Nîmes par exemple ou à Arles, on mettrait les auteurs de livre au milieu de l'arène et puis on les donnerait à bouffer aux lions".