Jean-Marie Le Pen sur sa fille : "Je m'amuse de ses échecs mais je regrette que ça fasse perdre mon camp"

Invité de BFMTV ce vendredi matin, Jean-Marie Le Pen a été longuement interrogé sur sa relation actuelle avec Marine Le Pen, présidente du Front national. Si les dernières années ont été houleuses entre le père et la fille, "le Menhir" a cependant balayé toute volonté de lui mettre des bâtons dans les roues. "Je ne vois pas en quoi je sape le travail de Marine Le Pen" a-t-il avancé. "Ou simplement en vivant oui, car son père est vivant et elle l’a exclu, ce qui est extravagant dans l’histoire politique du monde".

Et d'ajouter : "C'est moi qui ai financé une partie de sa campagne présidentielle, je lui ai envoyé une lettre ouverte où je lui tends la main. Je ne cherche pas à nuire. Je suis même déchiré entre, quelques fois, l'amusement de voir ses échecs (...) quand elle se trompe, je me dis 'bah voilà, c'est quand même prévisible'. Mais en même temps, je regrette parce que ça fait perdre mon camp. Elle est toujours quand même la représentante du Front national". A la question de savoir si elle souhaitait voir Marine le Pen gagner, il a répondu : "bien sûr".