Jean Dujardin, Neymar... : pluie de stars dans le dernier clip officiel de Paris 2024

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le volailler Doux, en difficultés, veut réorienter ses productions vers plus de qualité

TF1 diffusera le Grand prix de Monaco en 2018... et pour trois saisons

Ouragans Harvey et Irma: 44 millions de dollars levés lors du téléthon avec l’aide de dizaines de célébrités

Terrorisme: les députés limitent les mesures d'assignation à un an maximum

Le volailler Doux, en difficultés, veut réorienter ses productions vers plus de qualité

Popularité: Macron et Philippe ont perdu 10 et 9 points depuis juillet

Popularité: Macron et Philippe ont perdu 10 et 9 points depuis juillet

En savoir plus

Faux suspense mais vrai émotion. Peu avant que Paris soit désignée ville hôte, la délégation française pour les Jeux Olympiques de 2024 a présenté son dernier clip officiel. Dans cette vidéo de deux minutes qui rend hommage à Paris et à sa culture, la capitale française est définie par 24 mots... prononcés notamment par certaines célébrités, notamment Jean Dujardin. Alors qu’il a posé ses valises dans la capitale que depuis le mois d’août, la superstar du football Neymar fait notamment une apparition remarquée dans le clip en lançant un très à-propos : "Ici, c'est Paris!".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres