Japon : une femelle dauphin tente de sauver son petit capturé par des pêcheurs

Une internaute australienne nommée Liz Carter a mis en ligne sur son compte Facebook une vidéo montrant la détresse d'une femelle qui essaye de sauver son petit, capturé par les pêcheurs dans la baie du port de Taiji, au Japon. Il est possible de l'apercevoir plusieurs fois tenter de s'interposer son petit et les pêcheurs. Tournée le 22 janvier 2017, cette vidéo a été très reprise dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Sur Facebook, Liz Carter appelle à "ne plus soutenir les activités où il est possible de nager avec des dauphins et à ne plus aller dans des parcs marins qui maintiennent des dauphins captifs".

Chaque année, se déroule une période de capture durant laquelle une centaine de dauphins est attrapée par les pêcheurs nippons pour ensuite être vendue à des aquariums ou à des parcs d'attraction.