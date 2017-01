"J'use ma vie à vous défendre" : quand Jean-Luc Mélenchon s’emporte face à un cheminot

Ce jeudi 26 janvier, devant la préfecture de Périgueux, en Dordogne, Jean-Luc Mélenchon est allé à la rencontre des cheminots du Technicentre du quartier du Toulon, manifestant pour la sauvegarde de leurs emplois, comme le précise Sud Ouest. Il a été interpellé par plusieurs manifestants. L'échange était particulièrement tendu avec l'un d'entre eux.

"Droite, gauche mélangée, vous ne nous respectez pas. On arrive à un point de rupture", a lancé le cheminot au candidat de La France insoumise. "Pourquoi tu me parles comme ça ?", lui a répondu Jean-Luc Mélenchon. Très vite, le ton est monté. "J'use ma vie à vous défendre", a crié le candidat à la présidentielle de 2017. "Va voir les mecs de droite : c’est eux qui vous ont mis dans la merde ! C’est le PS qui vous a mis dans la merde !", a-t-il lancé au cheminot. Et oui, il ne faut pas le chercher !