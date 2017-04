"J'espère venir comme président pour la 1.500ème de l'émission" : quand Emmanuel Macron rencontre... Cyril Hanouna

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Et de poursuivre : "La troisième, je vous le dis, allez voter le 7 mai. Pour qui que ce soit. Evidemment, je vais plutôt vous dire de voter pour moi. Mais allez voter, c'est très important. Jeunes, moins jeunes, allez voter. Des gens se sont battus pour avoir ce droit, allez exprimer vos opinions. Sinon vous décidez de laisser la place aux autres. Donc c'est pas vous qui déciderez l'avenir de la France dans les cinq prochaines années. Donc allez voter, et bon anniversaire", a conclu le candidat.

Cyril Hanouna demande au candidat d’En Marche ! comment s'est passé son passage sur TF1. "Vous ne m'avez pas regardé ?", répond Emmanuel Macron ? "J’étais en direct", rétorque l’animateur, qui suggère alors à l’homme politique de souhaiter un joyeux anniversaire à Touche pas à mon poste (TPMP), qui fêtait sa 1.000e émission jeudi soir. En souriant, Emmanuel Macron prend le micro et déclare. "Je vais vous dire trois choses. La première, je ne vous félicite pas, parce que vous ne m'avez pas regardé sur TF1.

Cyril Hanouna est décidemment dans tous les bons coups (de com’). Jeudi soir, Emmanuel Macron était sur le plateau de TF1 pour évoquer le second tour de l’élection présidentielle. En sortant des studios après son passage télévisé, l’ancien patron de Bercy est tombé Cyril Hanouna."Emmanuel Macron est avec nous. Merci, Emmanuel Macron !", s’exclame le présentateur vedette de C8 (qui avait avait fait le pari de s'incruster dans les studios de la chaîne rivale).

