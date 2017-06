"J'ai vu le matheux, là…" : Mélenchon s'attaque à Cédric Villani

Une arrivée en fanfare. Jean-Luc Mélenchon, accompagné notamment de son bras droit Alexis Corbière, a fait son apparition au palais Bourbon, ce mardi matin. L'occasion pour lui de faire le show, avec des phrases assassines contre ses opposants.

Et notamment une pique pour Cédric Villani, le mathématicien devenu député LREM. "Parce qu'il y en a là, qui ne sont au courant de rien. Non, mais il y a des braves gens là-dedans. Bon, il y a beaucoup de DRH et de gens comme ça, qui ont une conscience sociale souvent assez faible. Pas toujours, hein... Et il y a beaucoup de chercheurs, d'intellectuels... J'ai vu le matheux là, je vais lui expliquer ce qu'est un contrat de travail, il va tomber par terre, parce qu'il ne le sait pas. Il ne sait pas tout simplement ce qu'il y a dedans" a lancé Jean-Luc Mélenchon.

L'intéressé n'a d'ailleurs pas tardé à lui répondre sur Twitter.