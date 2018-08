Italie : au moins 11 morts après l'effondrement d'un viaduc à Gênes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Angleterre: la moitié des clubs n'a plus besoin du public pour générer des profits

13:14 | FOOTBALL La Fifa menace de suspendre les fédérations nigériane et ghanéenne de foot

Vienne détrône Melbourne au premier rang des villes les plus agréables à vivre

Plus de 200 pompiers sont mobilisés.

Le directeur des urgences de la ville, Francesco Bermano, a donné le chiffre de "dizaines de victimes parmi ceux qui sont tombés dans le viaduc et ceux qui sont restés coincés sous les décombres", selon des informations de Rainews.

Des morceaux du viaduc se sont effondrés sur une voie ferrée, des immeubles et une rivière en contrebas.

Les images et les conséquences du drame font froid dans le dos. Une portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est éffondrée ce mardi 14 août à Gênes en italie. Le pont Morandi s'est effondré vers midi. Plusieurs dizaines de mètres de route sont manquants, dans une zone habitée. Le viaduc a été construit sur l'autoroute A10 dans les années 1960. D'importants travaux de rénovation avaient d'ailleurs été menés en 2016.

