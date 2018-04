Iran : la vidéo d'une jeune femme maltraitée par les police des moeurs choque le pays

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Madagascar: un mort et 16 blessés dans la répression d’une manifestation interdite

Mort du DJ suédois Avicii : "On ne suspecte pas de crime" précise la police

Face au tollé provoqué par ces images, même le président iranien a semblé critiquer la police des moeurs. "Certains disent que la façon de promouvoir la vertu et d'interdire le vice est (...) d'aller dans la rue et attraper les gens par le cou", a déclaré M. Rohani, considéré comme modéré, dans un discours devant de hauts responsables diffusé par la télévision publique. "La promotion de la vertu ne marchera pas en utilisant la violence", a-t-il ajouté.

Une vidéo diffusée le 19 avril sur les réseaux sociaux a provoqué la colère d'une partie des citoyens iraniens. On y voit une jeune femme se promenant dans un parc de Téhéran. Elle porte le voile, obligatoire dans ce pays, mais avec des mèches qui dépassent. "Mettez-vous sur le côté, animal !", crie alors une membre de la police des moeurs, selon une traduction du site Les observateurs de France 24. Une policière la saisit par les épaules et la secoue à plusieurs reprises. "Lâchez-moi ! Ça fait trente ans que vous ne nous laissez pas vivre", proteste la victime, qui à la fin de la vidéo se retrouve à terre, visiblement choquée.

