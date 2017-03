L'inquiétante décoloration de la Grande barrière de corail se poursuit

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'écosystème qui s'étend sur 2300 km -le plus grand du monde, est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981. Le blanchissement des coraux est un phénomène de dépérissement qui se traduit par une décoloration. Il est suscité par la hausse de la température de l'eau, qui entraîne l'expulsion des algues symbiotiques. Ce sont ces derniers qui donnent au corail sa couleur et ses nutriments.

Les experts dénoncent les feux verts donnés à l’exploitation de nouvelles mines de charbon, en particulier un très important projet du groupe indien Adani. Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube le 9 mars par l'ONG WWF, on aperçoit la décoloration des coraux.

Des scientifiques et militants de l'écosystème marin sont venus d'Australie, jusqu'à Paris, afin de plaider pour la sauvegarde du site devant l'Unesco.

La situation est alarmante. Les récifs de la Grande Barrière de corail en Australie ont connu un épisode de blanchissement sans précédent, et ce pour la deuxième année consécutive. Déjà en mauvais état, l'écosystème est menacé par la pollution et le développement des énergies fossiles, auquel les autorités australiennes n’ont pas renoncé.

