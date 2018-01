Inondée puis frappée par le grand froid, une rue entièrement gelée aux Etats-Unis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

18h17 La collision entre un train et un poids lourd jeudi en Afrique du Sud a fait 19 morts, dont au moins quatre enfants, selon le dernier bilan ...

Une mère et ses enfants visés par des tirs : un mort, quatre blessés

La côte est des États-Unis subit actuellement les effets d'une « bombe cyclonique", explique Le Point. Cette dépression provoque une baisse brutale de la pression et des températures, de - 30 °C à -40 °C.

Les voitures sont entièrement prises dans la glace et habitants des maisons ne peuvent plus sortir car la glace a atteint plusieurs centimètres de hauteur, rendant toute marche dangereuse.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres