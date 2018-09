Les impressionnantes images du typhon qui touche le Japon

Le cyclone Jebi traverse le Japon. Les médias locaux font état d'au moins six morts et de plus de 170 blessés. Aéroports inondés, camions emportés par le vent, façade d'immeubles arrachées… Les images du typhon qui a frappé le Japon ce mardi sont impressionnantes. Le cyclone Jeby serait le plus violent à avoir frappé l'archipel depuis 25 ans aprécisé à l'AFP Ryuta Kurora, responsable de l'agence nationale de météorologieavec des vents qui pouvaient atteindre 220km/h par endroit.

De nombreux habitants ont été appelés par les autorités à quitter leur logement situés dans des zones inondables ou menacés par de potentielles coulées de boue. Au total, 1,2 million de personnes ont été incitées à rejoindre des refuges et 16 000 ont reçu l'ordre de partir.