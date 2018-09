Les impressionnantes images du typhon qui a frappé les Philippines et Hong-Kong

Le typhon Mangkhut, considéré comme le plus puissant de l'année, a causé la mort d’une cinquantaine de personnes dans le nord des Philippines avant de poursuivre sa route vers Hong-Kong , qu'il a touché dimanche matin avec des vents à 190 km/h et des rafales jusqu'à 256 km/h. L'énorme typhon, d'un diamètre de 900 kilomètres, a fait d'énormes dégâts sur le territoire. De nombreuses vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des façades éventrées, des branches et du mobilier urbain emportés par le vent, et même des immeubles oscillant à l'oeil nu.

outre certaines façades éventrées, de lourdes branches d’arbres volant comme des brins de paille, une immense grue tournant comme une girouette, un haut mur s’effondrant et quelques toits qui s’envolent.

A l’œil nu, certains immeubles ont l’air d’osciller.

Dans le port chinois voisin de Shenzhen, des dizaines de conteneurs sont tombés à l’eau, et sur la péninsule de Macao, non loin de l'île, les casinos ont été fermés par précaution.

