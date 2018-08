L'impressionnante vidéo d'une tornade de feu en Californie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les lémuriens sont les primates les plus menacés de la planète

La Chine "ne devrait pas sous-estimer la détermination de Trump d'aller encore plus loin"

Macron reçoit May pour parler Brexit pour la première soirée de ses vacances

GP de Rép. tchèque MotoGP: Pedrosa le plus rapide des essais libres 1 et 2

Les agriculteurs wallons font le point sur la situation et leurs revendications

La tempête Carr a détruit près de 51.000 hectares depui sont départ le 23 juillet dernier, lié à une défaillance mécanique d'un véhicule. Un millier de résidence ont été détruites, 2 pompiers et quatre civils sont morts au combat.

A partir d'une certaine puissance, un feu peut engendrer et maintenir son propre système de vents. Ces vents en viennet à créer un effet de cheminée, le même que celui à l'oeuvre dans les tornades, même si les tornades de feu ont ceci de très dangereux qu'elles sont parfaitement imprédictibles.

