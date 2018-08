Impôts : Pour Paul Dubrule, co-fondateur d'Accor, "celui qui me dit que je dois rester en France, c'est un crétin"

Le journaliste François Lenglet a rencontré pour le magazine "L'Angle éco" l'un des fondateurs du groupe Accor, Paul Dubrule. Ce dernier vit dorénavant en Suisse. Il fait partie de l'une des grandes fortunes françaises. Agé de 84 ans, Paul Dubrule a tenu à nuancer cette affirmation.

"Oh… oh… grande, grande, grande richesse… Je suis un petit parmi les grands et peut-être un grand parmi ceux qui ont moins".

Le co-fondateur du groupe Accor estime avoir énormément donné à l'Etat, à travers ses impôts, tout au long de sa vie. Il ne souhaite pas recevoir de leçon de morale sur son choix de quitter le pays face au niveau d'imposition, par rapport à de nombreux pays à travers la planète.

"-Est-ce qu'on est pas en droit d'attendre d'un Français, ayant réussi en France, qu'il paie ses impôts en France ?

-Franchement non.

Hallyday avait dit : "J'ai payé un porte-avions". Eh bien moi, j'ai payé la flotte entière… Franchement, j'ai beaucoup donné".

Paul Dubrule a évoqué son parcours et les apports du groupe Accor à l'économie française sur le plan de l'imposition, tout au long de l'évolution du groupe.

"Avec Gérard Pélisson, on a commencé à deux et il y a aujourd'hui 240 000 personnes [dans le groupe Accor]. Si vous pensez à tous les gens et hôtels qui paient des impôts, très franchement, on a donné beaucoup. A mon âge, j'ai un patrimoine et j'ai le droit de le gérer intelligemment. Celui qui me dit en plus que je dois rester en France, c'est un crétin."

L'enquête du magazine "L'Angle éco", "Les riches sont-ils utiles à l'économie ?", sera diffusée ce mercredi 8 août à 22h55 sur France 2.