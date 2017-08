Les images rares d'un petit ourson brun gambadant dans les Pyrénées

Les images d'oursons en liberté gambadant dans les montagnes françaises restent une rareté. Alors pourquoi se priver quand tous les mois, l’ONCFS (l’Office national de la chasse et de la faune sauvage) met en ligne sur sa chaîne YouTube les dernières images des plantigrades évoluant dans les Pyrénées ?

Les clichés proviennent de caméras et appareils photos automatiques, installés un peu partout dans les zones montagneuses, sur les territoires supposés des animaux. Aujourd'hui, on peut apercevoir un jeune petit ourson, probablement né en 2016 - et visiblement très attaché aux arbres - repéré près de la commune de Melles, en Haute-Garonne. Selon les données de l’ONCFS, la population totale des ours bruns dans les Pyrénées était de 39 individus en 2016 et leur territoire s'étendrait sur trois départements : l’Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées.