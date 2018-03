Les images du concert hommage de Sylvie Vartan à Johnny Hallyday

En plein psychodrame autour du testament de Johnny Hallyday, retour à la musique. Pour la première fois depuis le décès du rockeur, sa première épouse, Sylvie Vartan, est remontée sur scène vendredi 16 mars, au Grand Rex à Paris.

"L'amour que l'on a eu l'un pour l'autre ne s'éteindra jamais. Salut l'artiste", a lancé la chanteuse. "On a grandi ensemble dans la lumière et la passion.

Nos duos reflétaient notre vie tumultueuse. Même si la vie nous a séparés plus tard, rien n'a jamais pu altérer notre amour et le respect qu'on avait l'un pour l'autre", a dit Sylvie Vartan, épouse de Johnny de 1965 à 1980.

Devant une salle comble, la chanteuse, accompagnée de neuf musiciens et trois choristes, après un best-of de ses propres morceaux, a commencé à chanter "J'ai un problème" en compagnie d'un Johnny virtuel, présent sur un écran géant. La chanteuse a aussi repris "J'ai un problème" mais aussi "Gabrielle", "Noir, c'est noir" et même un medley avec "Que je t'aime" ou "Sang pour sang", chanson écrite par David, fils du couple.

"Merci Johnny. Merci pour les merveilleuses années que tu as partagées avec tes fans et avec ta famille. Tu me manques déjà", a-t-elle conclu avant de quitter la scène et laisser place à une vidéo où l’on voit le couple reprendre ensemble deux chansons d’Edith Piaf, L’Hymne à l’amour et Non, je ne regrette rien enregistrées lors d’un concert à l’Olympia en 2009.