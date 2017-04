Ilie Nastase, ancien champion de tennis, disjoncte complètement et insulte une joueuse en plein match

Fut un temps où Ilie Nastase ravissait les amoureux du tennis par son jeu et son copté factieux. Mais aujourd'hui, le Roumain ne fait plus rêver grand monde. Vainqueur de deux titres du Grand Chelem, l'US Open en 1972 et Roland-Garros en 1973, celui qui est devenu capitaine de l'équipe de Roumaine de Fed Cup a complètement perdu les pédales lors d'un match opposant sa sélection à la Grande-Bretagne.

S'agaçant des demandes de calme adressées au public par l'arbitre de chaise, il a lancé selon des propos rapportés par des médias anglais: "on n'est pas à l'opéra, c'est quoi ton p...

de problème?". Après avoir reçu deux avertissements, l'homme de 70 ans a été exclu du court tout en continuant d'invectiver l'arbitre et l'équipe britannique. A tel point que la joueuse anglaise Johanna Konta a fini en pleurs et que son match a été interrompu Toutefois, selon BBC, sa réaction aurait plutôt été provoquée par des remarques insultantes de la part du public.

La veille, la fédération internationale de tennis avait déjà ouvert une enquête à l'encontre de Nastase, qui avait tenu des propos désobligeants en conférence de presse sur la joueuse Serena Williams.