Idriss Elba élu homme le plus sexy sur terre

Idriss Elba, acteur anglais d'origine africaine a reçu de la part du magazine américain People le titre d'homme le plus sexy encore en vie. L'homme a réagit lors d'une émission télévisée américaine, le Jimmy Fallon Show, pour dire à quel point il était content d'avoir été choisi. Il a déclaré que sa mère allait être "très, très fière". Et pour satisfaire pleinement son ego et ses fans, le gagnant a bandé son puissant biceps !

Le vainqueur du concours de beauté universel masculin en a ensuite profité de l'occasion qui lui était donnée pour demander à ses fans américains d'aller voter. Très opposé à Donald Trump, l'Anglais a affirmé : " ce qui est plus important est votre vote pour les élections de mi-mandat.

Votre vote peut faire la différence !"

Idriss Elba est connu pour sa participation aux séries The Wire, The Office ou encore Luther. Sur le grand écran, on l'a apperçu dans Thor récemment. Par ailleurs, une rumeur persistante en fait le prochain James Bond.