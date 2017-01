"Hwages", le clip féministe qui scandalise l'Arabie saoudite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Top 14: Huget et Toulouse plombent le Stade Français

Hillary Clinton ne sera plus candidate à rien, assure une de ses proches

En savoir plus

Sous couvert d'humour (on y voit par exemple des femmes en niqab monter à l’arrière d’une voiture conduite par un enfant, puisque seuls les hommes sont autorisés à conduire en Arabie Saoudite), ce clip dénonce le poids les traditions archaïques qui pèsent encore sur les Saoudiennes et atrophient toutes leurs libertés.

Diffusé en décembre, le clip est devenu viral et a fait le tour du monde : dans Hwages ("Problèmes"), le réalisateur saoudien Majed Al-Esa met en scène un groupe de femmes faisant du roller ou dansant dans la rue, dans un pays où les femmes n'ont quasiment aucun droit.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres