L'humoriste Constance insultée après sa chronique seins nus sur France Inter

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

20h40 Monaco-Marseille: les champions du monde Sidibé et Thauvin sur le banc AFP

Certains l'ont fait, et n'ont pas manqué d'insulter la jeune femme pour son audace. "Trop d’amour suite à ma chronique. Besoin de partager avec vous", a posté l’humoriste samedi sur son compte Twitter en joignant à son tweet des captures d’écran de message reçus. "Je vais te montrer mon énorme bite sans te demander ton avis. Quoi, choquée ? Je ne fais que recopier ta démarche pourtant", lui écrit un internaute.

Certains hommes ont toujours, en France en 2018, des problèmes avec l'idée que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent de leur corps. Preuve en est, les insultes reçues par Constance après sa chronique de mardi sur France Inter. Avec humour, elle dénonçait les scandales provoqués par les femmes qui "osent allaiter leur bébé dans un endroit public" et la différence de traitement entre les femmes qui montrent leur poitrine et les hommes qui exhibent leur torse sans provoquer la moindre réaction.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres