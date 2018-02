Des hommes politiques en colère à cause des retards de trains dus à la neige

27 départements sont encore en vigilance orange neige et verglas. Les départements concernés sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron, le Cher, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne, la Mayenne, l'Oise, l'Orne, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

"Bravo la SNCF"

À cause de la neige, les trains affichent des retards (jusqu'à 1h30 à Montparnasse), une chose qui énerve certains politiques comme Alain Juppé ou encore Stéphane Le Foll.

Et ils n'ont pas hésité à le faire savoir, notamment au micro de BFMTV. "On est resté coincés 3h20-3h50 dans le TGV. (…) Je ne crois pas que ce soit le froid et la neige", a fustigé Stéphane Le Foll, agacé d'être arrivé en retard à Paris où il devait tenir une conférence de presse.

De son côté, Alain Juppé s'est étonné de mettre quatre heures pour un Bordeaux-Paris à cause de 5 cm de neige. "Bravo la SNCF", a-t-il écrit sur son compte Twitter. A noter que la SNCF a réduit la vitesse de ses trains sur une partie de son réseau.