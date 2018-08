Un homme vole un requin dans un aquarium

C'est un vol étrange qui a eu lieu dans l'aquarium de San Antonio, samedi 28 juillet. Un homme a retiré un petit requin de 40 cm de long (vous ne pensiez pas qu'il s'agissait d'un requin tigre adulte, non ?) et l'a placé dans un seau rempli d'eau avant de le dissimuler dans un landau. Il a pu repartir avec ce petit requin buffle, et n'a été retrouvé par la police que le lendemain. Le requin était heureusement pour l'Aquarium de San Antonio en pleine forme. L'homme possédait, selon la police, un grand nombre d'animaux marins chez lui, et savait donc comment s'occuper d'un tel animal.

Il a cependant été inculpé pour vol.