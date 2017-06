Un homme tabassé à coups de clé à molette en voulant protéger une bouche incendie

C'est le fléau de l'été, face auquel les autorités ont décidé de ne pas réagir : les ouvertures sauvages de bouches incendie se sont multipliées ces derniers jours, sous prétexte de canicule. Seule réaction officielle face à ce phénomène, qui a entraîné la gaspillage de centaines de milliers de mètres cube d'eau, Veolia a appelé "au civisme et à la responsabilité des usagers".

Un homme de 37 ans, Mamadou, a décidé jeudi d'agir et d'empêcher des "jeunes" d'ouvrir une de ces bouches, à Orly. Mal lui en a pris, rapporte Le Parisien : il a été violemment agressé et est aujourd'hui hospitalisé. Il souffre de plusieurs traumatismes faciaux et d’une luxation de l’épaule.

Une vidéo filmée par un passant montre l'homme, un genou à terre, prendre un coup derrière la tête par un jeune armé d'une clef à molette, puis plusieurs coups au visage.

Selon Le Parisien, l'auteur des coups a été interpellé. Il s'agit d'un homme de 20 ans "déjà connu des services de police" sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire.