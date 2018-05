Hawaï : Le volcan Kilauea entre en éruption, des milliers d'habitants évacués

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

1er-Mai: amende et relaxes pour les premiers manifestants jugés à Paris

Israël renonce à se présenter au Conseil de sécurité, la Belgique et l’Allemagne obtiendront les deux sièges

Manifestations en Slovaquie pour des élections anticipées et la liberté des médias

L'état d'urgence a été déclaré. Près de 770 bâtiments et 1 700 personnes ont même été sous le coup d’évacuations obligatoires. Des centres d'accueil ont été ouverts afin d'aider les habitants. Le gouverneur a fait appel à l'armée de réserve (la " National Guard") pour faciliter les opérations de secours.

Après quatre années de sommeil, le volcan Kilauea s'est réveillé à Hawaï. Le volcan Kilauea est entré en éruption provoquant des nuages de fumée impressionnants et d'importantes coulées de lave dans une zone résidentielle de la Grande Ile.

