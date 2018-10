Hausse du prix de l'essence : les stations-services sont de plus en plus la cible des pirates informatiques

Face à la hausse des prix à la pompe, certains ont décidé d'utiliser une méthode radicale : le piratage informatique !

Depuis plus d'un an, des milliers de litres de gazole ont été dérobés via une technique assez spéciale.

La méthode consiste à s'approcher des pompes à essence en voiture avec une télécommande. La personne pirate alors le système pour faire passer le prix au litre à zéro euro.

Quelques minutes plus tard, un complice arrive avec des bidons et récupère alors des milliers de litres de carburant, sans débourser le moindre euro.

Une importante faille de sécurité serait en cause dans ce dispositif.

Ce carburant dérobé grâce au piratage est bien souvent écoulé sur le marché noir.

Un homme a récemment été interpellé en flagrant délit.

Il a écopé de sept mois de prison ferme. Son complice, le pirate, est toujours en fuite.