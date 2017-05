"Hasta la vista, baby" : Arnold Schwarzenegger s'amuse à l'Elysée après sa rencontre avec François Hollande

François Hollande n'est pas un robot qui menace d'exterminer l'espèce humaine, donc Arnold Schwarzenegger s'est tenu tranquille. Mais quand même… L'ancien acteur et gouverneur de Californie a été reçu par le président François Hollande à l'Élysée puis a été fait vendredi 28 avril commandeur de la Légion d'honneur pour son action en faveur de l'environnement et notamment la lutte contre le réchauffement climatique.

L'inoubliable interprète de "Terminator" est en effet devenu un grand défenseur de l'environnement et met à profit sa notoriété pour évoquer le sujet avec les grands de ce monde.

Anne Hidalgo a d'ailleurs salué en Arnold Schwarzenegger "un grand porte-parole et un grand acteur des questions relatives au changement climatique".

Juste après avoir été décoré par le chef de l'état, le facétieux acteur n'a pas résisté à la tentation de sortir des phrases cultes de sa grande période hollywoodienne. "Quel que soit le chef, le président, le dirigeant du pays, nous allons aller de l'avant et réussir, a-t-il estimé. "Hasta la vista, baby and I'll be back" a-t-il lancé dans la cour de l'Elysée, provoquant les rires du public.