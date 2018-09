Harvey Weinstein au cœur d'une vidéo compromettante avec l'actrice Melissa Thompson

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Benalla et Crase devant le Sénat le 19 septembre

Harvey Weinstein, poursuivi pour violence et harcèlement sexuel, s'était rendu à la police en mai 2018. Il a été relâché après avoir versé une caution de 1 million de dollars.

La défense du producteur déchu a tenu à préciser que la vidéo démontrait qu'il n'y avait rien de convaincant" et ne montrait qu'un "flirt occasionnel, voire maladroit, de la part des deux parties".

Au cours de la vidéo, le producteur caresse l'épaule, le dos et le bras de la jeune femme. Melissa Thompson a dévoilé que, hors du champ de la caméra, Harvey Weinstein a passé sa main sous sa robe. On l'entend effectivement prononcer les paroles suivantes : "C'est un peu haut".

Melissa Thompson lui répond alors : "On verra, un peu".

Harvey Weinstein fait des avances et des caresses, sans son consentement, à la comédienne qui est très vite gênée par cette attitude déplacée.

