Une haie d’honneur géante pour le départ de leur professeur

Le moins que l’on puisse dire est qu’Alain Donnat, professeur d’EPS, est un enseignant très aimé. Pour son départ à la retraite, l’ensemble du collège Paul-Fort, en Côte-d’Or, soit 700 élèves ont fait une haie d’honneur géante pour accompagner son départ à la retraite.

Le professeur a dit sa joie, après avoir traversé un tonnerre d’applaudissements et d’exclamations. « C’était un truc énorme, ça me semblait long, très long » a-t-il confié à France Bleu « j’ai croisé quelques regards d’enfants qui pleuraient, donc ça m’a mis aussi les larmes aux yeux ».

A l’origine de cette surprise, on trouve la conseillère principale d’éducation. Profitant de l’absence du professeur, une répétition a été faite deux jours plus tôt dans l’établissement.

Il enseignait depuis 38 ans dans ce collège.