Pays-Bas : une famille française imprudente poursuivie par des guépards dans un parc animalier

La découverte des parcs animaliers est un émerveillement pour les petits et les grands. Le respect des conditions de sécurité doit néanmoins être appliqué à la lettre et en toutes circonstances.

L'incident se serait produit cette semaine, le 7 mai, selon l'auteur de la vidéo.

Les images ont été captées dans la partie "safari" du parc animalier. Dans cette zone, les visiteurs peuvent progresser en voiture au milieu des animaux sauvages. Une famille de touristes n'a malheureusement pas respecté les règles élémentaires. Ils ont quitté leur véhicule pour prendre des photographies, contempler les animaux d' un peu plus près et pour faire un pique-nique.

Après quelques instants à l'air libre, hors de leur voiture, cette famille a été poursuivie par des guépards dans le parc safari de Beekse Bergen aux Pays-Bas. Cette information a été dévoilée par la radiotélévision publique néerlandaise NOS, le vendredi 11 mai. Les personnes en question sont présentées comme des citoyens français par les médias néerlandais. Ils n'ont pas respecté la règle principale de l'excursion, indiquée sur le règlement intérieur du parc :

"Il est interdit de quitter votre véhicule pendant le safari en voiture".

Deux guépards se sont précipités vers la famille, vers la toute fin de l'enregistrement. Affolés, le couple de Français et leurs enfants regagnent le véhicule le plus rapidement possible. Fort heureusement, ils n'ont pas été blessés.

Interrogé par NOS, Niels de Wildt, le directeur du parc, estime que "ces gens ont été incroyablement chanceux. Les guépards sont à l'heure du repas, ils n'ont donc pas très faim et ne sont pas à la chasse".

Un incident similaire s'était déroulé dans le même parc en 2012. A l'époque, un enfant de 9 ans avait été mordu au bras après être descendu de voiture.