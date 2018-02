Guatemala : une vaste cité maya découverte dans la jungle

C'était un secret enseveli depuis des siècles sous la jungle guatémaltèque... National Geographic a annoncé jeudi que des scientifiques ont découvert une vaste cité maya de 2 000 km², comportant plus de 60 000 maisons, des palais, des chaussées et des pyramides, dans la région de Petén. Une des pyramides ferait une trentaine de mètres de hauteur et serait aujourd'hui prise pour une petite montagne.

Cette "percée majeure" n'a pas été faite à la force des bras et à la sueur du front, dans la jungle, mais en laboratoire râce à une technologie appelée LiDAR (Light detection and ranging, soit détection et télémétrie par ondes lumineuses).

Concrètement, un logiciel a analysé des images aériennes et effacé numériquement la jungle pour faire apparaître les fondations de la ville.

L'archéologue Francisco Estrada-Belli souligne que ces travaux ont "permis la découverte de villes entières dont nous ignorions jusqu’ici l’existence".