Il grimpe les 1000 mètres d'El Capitan... sans corde

Le documentaire sort le 27 septembre, et les premières images sont à couper le souffle.

C'est l'histoire d'un homme qui prennait tous les risques. Un documentaire, Free Solo, revient sur son l'ascension en solitaire de la verticale époustouflante d'El Capitan, dans le parc national du Yosemite en Californie. Près de 1000 mètres d'ascension qu'il a réussi à faire sans s'assurer une seule fois. Une ascension en solo et en libre, longue de moins de 4 heures, sans la moindre assurance. Raconté dans l'intimité de son couple, le documentaire explore la folie, le courage et la force nécessaire à Alex Honnold pour réussir pareil exploit.

