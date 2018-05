Grève à la SNCF : les promesses de Guillaume Pepy sur les indemnisations et son point de vue sur le conflit

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les principaux syndicats de la SNCF doivent se réunir ce mercredi 9 mai afin de décider de l'avenir du mouvement. La possibilité d'une action de grande ampleur avec une journée "sans cheminots" est notamment évoquée pour le 14 mai prochain. Certains syndicats ont également orchestré ces derniers jours des actions coups de poing. Sud-Rail a manifesté et a tenté de pénétrer dans trois gares parisiennes ce lundi 7 mai. Des cheminots grévistes ont également récemment occupé le siège parisien de La République En Marche.

Le PDG de la SNCF a promis qu'il y aurait "plus de compensation financière en région parisienne". Les différentes modalités de ces rétributions et ces nouveaux éléments seront dévoilés après une réunion prévue pour le 17 mai.

L'homme à la tête de la SNCF a assuré que les abonnements TER seraient "à moitié prix" au mois de juin, et que "tous les billets" pour des TGV seraient "échangeables et remboursables", même s'ils sont "ni échangeables, ni remboursables" au moment de l'achat.

Le mouvement de grève perlée se poursuit ce mardi avec trois TGV sur 5 annoncés et 3 Intercités sur 10 en circulation pour la journée charnière du 8 mai dans cette semaine scindée avec deux jours fériés. Concernant le réseau régional, un TER sur deux et 7 Transilien sur 10 sont prévus pour la journée de mardi.

Personne ne pense que l'on peut retirer la réforme. (...) On est plutôt dans le déni de la réalité. (...) La grève n'a que trop duré".

Le président du directoire de la compagnie ferroviaire française s'est largement exprimé sur le mouvement de grève et sur l'attitude des syndicats sur les antennes de France 3. Beaucoup de sujets ont été abordés durant cet entretien de près de sept minutes.

Guillaume Pepy était sur le plateau du 19/20 sur France 3 en ce lundi 7 mai. Sa prise de parole était attendue après la journée marathon du Premier ministre Edouard Philippe et de la ministre des Transports Elisabeth Borne dans le cadre de leurs réunions avec les différentes organisations syndicales et les dirigeants de la SNCF.

