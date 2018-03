Grève du 22 mars : les images des heurts entre manifestants et forces de l'ordre

Jeudi, des heurts ont éclaté entre certains manifestants et la police, en marge du mouvement de protestation des cheminots. Des projectiles ont été lancés vers les forces de l'ordre tandis que des vitrines de magasins ont été attaquées et détruites. Les policiers ont répondu par des jets grenades lacrymogènes et l'utilisation d'un canon à eau pour disperser les fauteurs de troubles. Le site Internet de LCI a diffusé des images de ces violences.

BFMTV précise que plusieurs manifestants pacifiques ont tenu à se désolidariser de ces violences en marge de la mobilisation. "Cela me désole étant donné que le préfet de police nous avait prévenus à la Fédération CGT des cheminots, il y a trois jours, qu'il y aurait ces casseurs" a indiqué un syndicaliste CGT.

"Ils les laissent faire pour discréditer le mouvement des cheminots".

Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon a également fait part de son "ras-le-bol des casseurs qui frappent les manifestants et saccagent les parcours".