Grèce : furieux après un but refusé, le président d'un club de foot entre sur la pelouse avec une arme à la ceinture

Le football a décidément montré un visage bien peu glorieux ce week-end. Cela a commencé en Ligue 1 ce samedi, lorsqu'une centaine de supporters lillois ont envahi le terrain pour agresser des joueurs de leur propre équipe. Cela s'est poursuivi dimanche, dimanche, dans le championnat grec, alors que le PAOK Salonique recevait l'AEK Athènes.

Dans le temps additionnel, alors que le score est de 0-0, un joueur du PAOK pense marquer le but décisif.

Mais l'arbitre invalide la réalisation, le but étant entaché selon lui d'un hors-jeu. Grosse colère dans les rangs de Salonique, et surtout dans la tête de son président, l'homme d'affaires et parlementaire gréco-russe Ivan Savvidis. En compagnie d'autres dirigeants du club, en désaccord avec la décision, il s'est rendu sur le terrain pour demander aux joueurs de ne pas reprendre le match.

D'après les photos de la rencontre, l'homme portait à sa ceinture ce qui semble être un pistolet dans son étui.

Bienvenu en Grèce où Savvidis père, le président du PAOK, entre sur la pelouse dans le temps additionnel pour protester contre un but refusé à la 90e. Tous les maux de ce pays résumé dans une vidéo. Match arrêté.

Il aurait également lancé un "Vous êtes fini" à l'arbitre. Grosse ambiance.