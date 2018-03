Grâce la NASA, vous pouvez maintenant envoyer votre nom sur le Soleil

Voler près du soleil sans se brûler les ailes comme un certain type nommé Icare, c’est possible…enfin presque. En juillet 2018, la NASA va envoyer une sonde vers cette exceptionnelle étoile. Parker Solar Probe, de son petit nom savant, va tenter d’en savoir un peu plus et pour ce faire va s’approcher aussi proche qu’aucun objet humain ne l’a jamais fait : à six millions de km. Vous vous en doutez, il va faire chaud, très chaud. Pour résister aux températures défiant l’imagination, la sonde sera protégée par d’épaisses couches de carbone.

Et comme la NASA possède le savoir-faire américain en termes de marketing, une petite vidéo promotionnelle a été réalisée par l’agence mettant en scène William Shatner, l’inoubliable capitaine Kirk dans "Star Trek. Ce dernier vous informe que des "Hot Tickets" vont être lancés. En gros, la NASA vous propose tout simplement d’envoyer votre nom à bord de la sonde solaire Parker! Pour ce faire, il suffit de remplir ce formulaire. Votre nom sera inclus dans une carte mémoire qui fera partie de la sonde. Et voguera loin, très loin…