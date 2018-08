Google célèbre les 100 ans du grand compositeur Leonard Bernstein avec une très jolie vidéo

Pianiste, compositeur et chef d'orchestre de génie, Léonard Bernstein est une des plus grandes figures de la musique classique américaine. son oeuvre la plus connue, West Side Story, comédie musicale laquelle il revisitait Roméo et Juliette dans les quartiers populaires de New York lui avait donné une renommée mondiale.

Directeur de l'orchestre philarmonique de New York pendant plusieurs années, il a composé plusieurs autres comédies musicales, genre jusqu'alors totalement inconnu de la scène classique, mais aussi de magnifiques symphonie, comme la très poignante n°3 "Kaddish" dans laquelle il donnait la parole à Samuel Pisar, survivant de l'Holocauste.



Google a rendu hommage au compositeur en créant une petite vidéo Doodle qui vous plongera dans l'aventure extraordinaire de West Side Story.