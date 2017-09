Des des girafes blanches filmées pour la première fois au Kenya

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Contrairement aux apparences, elles ne sont pas albinos : en effet, elles ont des yeux noirs, comme les autres girafes, et non rouges, comme les animaux albinos. Leur couleur est en fait due au leucisme, une anomalie génétique qui affecte le pelage.

L'association explique sur son site que les girafes blanches étaient "très proches et extrêmement calmes, et ne semblaient pas perturbés par notre présence".

Nul besoin de régler la couleur de votre écran : la girafe et le girafon de cette vidéo sont bien entièrement blancs. Les deux spécimens, extrêmement rares, ont été filmés dans le comté de Garissa, au Kenya, par des responsables de l'ONG " Hirola Conservation programme" , alertés par un villageois.

