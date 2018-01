Gérard Larcher engueule une journaliste lors d'une conférence de presse

Lors d'une conférence de presse consacrée à la réforme constitutionnelle, le président du Sénat, Gérard Larcher, a été interrogé par une journaliste de Mediapart sur la réalité du travail de l'un de ses collaborateurs, rapporte Le HuffPost.

"Cet espèce d'acharnement contribue au populisme"

"Je voudrais profiter de cette conférence de presse pour vous poser une question que j'ai adressée à vos conseillers et à laquelle je n'ai pas eu de réponse", a expliqué Mathilde Mathieu pour savoir si "entre 2011 et 2014" l'actuel chef de cabinet de Gérard Larcher, Jean-Claude Bourjac, qui était sous contrat avec une autre sénatrice n'avait pas, en réalité, travaillé pour lui.

"Ce qui constituerait dans ce cas un emploi fictif", précise Le HuffPost.

"Pour les collaborateurs, vous avez tout sur le site du Sénat. Et en ce qui concerne Monsieur Bourjac, il a travaillé pour un sénateur qui n'était pas Gérard Larcher", a d'abord répondu le prédisent du Sénat avant de perdre son sang-froid. "J'avoue que cet espèce d'acharnement contribue au populisme. On se tait. On passe à une question suivante", a-t-il lancé à la journaliste.