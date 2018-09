Gérard Collomb regrette le "manque d'humilité" de l'exécutif

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Syrie : l'EI n'aura plus aucun territoire "avant la fin de l'année", estime le chef d'Etat major français

Chris Froome et Geraint Thomas absents à Innsbruck

Daech n’aura plus aucun territoire en Syrie "avant la fin de l’année"

L'édile de la place Beauvau explique que : "Très vite, dans les palais de la République, on perd la capacité de lien avec la population, il faut toujours regarder ce que pense la base"

Le ministre de l'Intérieur était l'invité de BFMTV-RMC ce jeudi six septembre. Interrogé sur la baisse de popularité du président de la République, Gérard Collomb a regreté le "manque d'humilité" de la part des ministres. Cette baisse de popularité "demande interrogation de notre part" explique-t-il avant de relativiser "les réformes sont au départ toujours un peu impopulaires".

