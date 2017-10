Gérald Darmanin se moque des communistes : "Non seulement ils mangent des enfants mais…"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"J’ai beaucoup de respect pour le député Roussel comme pour les communistes en général. Comme le disait en rigolant évidemment Pierre Desproges : 'Non seulement les communistes mangent les enfants mais en plus ils manquent d’objectivité'".

Mercredi 18 octobre, l’Assemblée nationale s'est penchée sur le budget 2018. Le moment pour l'opposition de montrer les crocs. Ainsi, Fabien Roussel, élu communiste du Nord, a demandé le renvoi en commission du projet de loi, accusant le gouvernement de ne rien faire pour lutter contre la pauvreté ou la baisse du chômage. Pour calmer un peu les présents, Gérald Darmanin a fait appel à Pierre Desproges et Louis de Funès.

