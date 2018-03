Géorgie : un télésiège s'emballe et éjecte violemment ses passagers

C'est probablement le cauchemar de tous les skieurs. Pire que le télésiège qui s'arrête, le télésiège qui s'emballe ! C'est la mésaventure qui s'est déroulée au nord-est de la Géorgie, à la station de ski de Gudauri.

On peut voir les sièges arriver en marche arrière, et à grande vitesse. Certains parviennent à sauter à temps, d'autres sont littéralement éjectés de l'engin fou.

"Les remontées mécaniques se sont envolées à grande vitesse et se sont heurtées les unes contre les autres pour former un tas", raconte une utilisatrice sur Instagram. "Je n'ai jamais ressenti un tel enfer et une telle peur auparavant".

En tout, 10 personnes ont été blessées. Le ministère de l'Intérieur géorgien a ouvert une enquête.