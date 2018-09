Gênes : la maquette du futur pont se brise et s'effondre devant la presse

Lors de la présentation du projet censé remplacer le pont Morandi, un incident s'est déroulé, rappelant l'effroyable tragédie. La maquette présentée ce vendredi s'est brisée.

Le patron de la société Autostrade per l'Italia en effleurant l'objet a provoqué sa destruction. Les médias venus capter l'événement et l'annonce de ce projet de nouveau pont ont assisté à cet incident avec la maquette. La chute de l'objet a provoqué un certain malaise dans la salle.

L'architecte en charge du projet, Renzo Piano, a plaisanté en indiquant :

"Ca porte chance".

Renzo Piano a précisé que ce nouveau pont "doit durer 1000 ans".

Selon le président de la région de Ligurie, Giovanni Toti devrait être opérationnel à l'automne 2019 "au plus tard en novembre".

Le pont Morandi de la ville de Gênes s'est effondré le 14 août dernier. Au total, 43 personnes sont mortes lors de cette catastrophe.