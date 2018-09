Garges-lès-Gonesse : deux jeunes écroués après l'agression ultraviolente filmée mercredi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

11h12 Mondiaux de cyclisme: Alaphilippe compte "s'économiser le plus possible" AFP

Val-d'Oise : un mineur et un majeur mis en examen et écroués après le lynchage d'un jeune de 17 ans à Garges-lès-Gonesse

Les Palestiniens contestent devant la CIJ le transfert de l'ambassade US

Le pronostic vital de la victime n'était plus engagé samedi matin, a précisé le parquet.

Le second mineur a été placé sous le statut de témoin assisté - un statut intermédiaire entre mis en examen et simple témoin.

Trois jeunes dont deux mineurs ont été placés en garde à vue dans cette affaire, dont deux (le majeur et un mineur) ont été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire, participation à un attroupement armé et violences volontaires aggravées, puis écroués, a indiqué le parquet de Pontoise.

Une rixe ultra-violente s’est produite mercredi soir à Garges-lès-Gonesse, au cours de laquelle un jeune a été grièvement blessé par une bande. Depuis, un majeur et un mineur ont été mis en examen notamment pour "tentative d'homicide" et écroués vendredi, a indiqué le parquet.

