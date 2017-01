Un garçonnet fait craquer les soldats de la garde royale britannique

Les soldats de la garde royale britannique sont réputés pour leur stoïcisme et leur raideur, dans toutes les situations, et surtout face aux visiteurs. Mais comment résister quand un garçonnet de 4 ans débarque habillé du fameux uniforme ? Marshall Scott a fêté ses 4 ans ce jeudi, et puisqu'il rêve de devenir soldat de la garde royale britannique, sa maman a décidé pour son anniversaire de l'accompagner au château de Windsor, déguisé.

En croisant des soldats, il n'a pas hésité une seconde avant de les saluer, au garde à vous.

Et à sa grande surprise, le caporal Paul Edden a rompu le protocole pour venir poser avec lui. "Je me suis souvenu gamin m'être tenu debout au château d'Edimbourg, espérant obtenir une photo avec un soldat (...) J'ai remarqué Marshall dans notre uniforme, et le voir ainsi m'a rendu fier de ce que je fais", a-t-il ensuite témoigné.

L'institution, de son côté, a annoncé qu'une place était réservée pour le petit Marshall Scott. Il pourra faire sa formation de soldat... en 2029 !