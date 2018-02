Fusillade à Parkland : le discours plein de rage d'une lycéenne contre Donald Trump

Une survivante de la fusillade qui a fait 17 morts cette semaine dans un lycée de Parkland (Floride), a livré un virulent discours contre Donald Trump, samedi, lors d'un rassemblement contre les armes à Fort Lauderdale.

"Si le président me dit en face que c'était une terrible tragédie, que ça n'aurait jamais dû arriver, et continue à dire qu'on ne peut rien y faire, je lui demanderai combien il a touché de la National Rifle Association".

"Je le sais : 30 millions de dollars", a-t-elle ajouté. "Et divisé par le nombre de victims de fusillades aux Etats-Unis depuis seulement le début de l'année 2018, cela représente 5.800 dollars.

C'est ce que valent ces gens pour vous, M. Trump ? Si vous ne faites rien pour empêcher ça, le nombre de victimes va augmenter, et leur valeur va diminuer. Et pour vous, nous ne représenterons plus rien."

"À tous les hommes politiques ayant reçu des dons de la NRA, honte à vous", a crié Emma Gonzalez.

Au lendemain de la fusillade, Trump avait insisté sur les problèmes mentaux du tueur, ne disant rien sur le droit de posséder une arme garanti par le deuxième amendement de la Constitution américaine. "Je ne suis pas psychologue, mais ce n'était pas seulement un problème de santé mentale. Il n'aurait pas fait du mal à tant d'étudiants armé d'un couteau", a rétorqué Emma Gonzalez.